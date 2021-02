VIDEO ⟩ Politseinikud päästsid tee ääres kraavis lõksus olnud luige

Nädala alguses jagas Lemmik õnnetu lõpuga lugu Tallinnast, kus autojuht maanteele kukkunud luigele pealtnägija silme all otsa sõitis. Ühe noore Pärnumaa luige maanteeäärne rännak lõppes aga tänu tähelepanelikele inimestele väga hästi.

Eesti Metsloomaühing teatas Facebooki postituses, et esmaspäeval kell 12.40 helistas Pärnumaalt Häädemeeste Keskkoolist ühingusse murelik töötaja, kes teatas koolimaja läheduses liikvel olevast luigest.

«Lind tundus terve ja kõndis omal jalal, aga sattus autoteele. Kohalikud poisid ajasid ta ettevaatlikult sealt ära ning luigenooruk otsustas jääda natuke eemale kraavi. Kardeti aga, et seal pole tal eriti midagi süüa,» seisis postituses.

Õnneks tuli appi kohalik korravalvur, Häädemeeste piirkonnapolitseinik Andris Avamere, kes lubas koos abipolitseinik Feliks Murumaaga luigel silma peal hoida ja jälgida, et lind uuesti tee peale ei satuks. Appi tõttas ka Häädemeeste päästekomando juht Enno Teor ja Pärnu jaoskonna piirivalvepatrull.

Üheskoos saadi luik kraavist kätte ning viidi Eesti Metsloomaühingu hoiukodusse kosuma. ««Aitäh» ütles luik muidugi omal moel – aedikusse pannes rätikust sikutades ja kõvasti sisisedes. Isegi toidu ja joogi viimine talle käis suure sisina saatel. See on aga väga hea märk, kui lind sellist väge täis on ja igal moel oma iseloomu näitab,» märgiti postituses.