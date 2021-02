PILDID SÜNDMUSKOHALT ⟩ Autojuht sõitis vigastatud luige Tallinnas pealtnägija silme all surnuks

Imeloomade Seltsi Facebooki lehe postituses kirjeldab ta vahejuhtumit: «Olin just parkinud auto Väike-Järve Ärimaja parklasse ninaga Pärnu mnt poole, kui märkasin madallennul tulevat üksikut kühmnokk-luike, kes suundus teed ületavate elektrliinide poole,» kirjeldab Kivi, kes on metsloomade päästmisega tegelenud viis aastat.

Hetk hiljem lendas lind liinidesse ning kukkus sõiduteele. Naine jooksis sõidutee suunas, et jõuda linnuni, kes lamas kõhuli sõiduteel ning üritas püsti tõusta.

Kivi ütles Lemmikule kommentaariks, et kui auto poleks luigele otsa sõitnud, on võimalik, et linnust oleks veel asja saanud.