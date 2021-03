Piusa koobastest leiti nahkhiir, kelle vanus jahmatas isegi eksperte

Eestimaa Looduse Fondi eksperdid viisid märtsi alguses läbi välitööd, mille käigus leiti rõngastatud tõmmulendlane. Rõnganumbri kontrollimisel selgus, et nahkhiir oli märgise saanud 31 aastat tagasi – 7. märtsil 1990. aastal, olles sel ajal aasta vanune.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist ja nahkhiireuurija Rauno Kalda sõnul leiti 32-aastane rõngastatud loom samast koopaosast, kus ta üle kolmekümne aasta tagasi rõnga küünarvarre ümber sai. Eksperdi kinnitusel on see üsna sage nähtus, et loomad aastaid samas kohas talvituvad.