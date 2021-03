Hannes Hermaküla koer tegi koroona antikehade testi: esimese korraga kohe õnnestus!

Neljajalgsest reporterist, teleajakirjanik Hannes Hermaküla koerast Bob ist sai uuringus osaledes esimene Eesti koer, kellel on koroona läbipõdemist uuritud.

Hannes Hermaküla põdes koroonat viis kuud tagasi ning pärast seda olid tema veres antikehad olemas. Bobi test seevastu osutus negatiivseks, mis näitab, et koroona temale ei levinud.

Kuigi maailmas on koroona levikut inimeste ja loomade vahel uuritud juba näiteks nii Hiinas kui Itaalias, siis Eestis ei ole seda teemat veel käsitletud. Seega pole seni ka teada, kas mõni Eesti lemmikloom on koroona läbi põdenud, rääkis Tallinna ülikooli bioloogia õppesuuna juht Kairi Koort saates.

Koori sõnul põevad koerad koroonat üldiselt väga kergelt ja on nakkusohtlikud vaid mõne päeva.

«Mina tegelen igapäevaselt teraapiakoertega, mis tähendab, et kliendid puutuvad koertega kokku, ja me pidevalt tunneme selle vastu huvi, kuidas me tagame inimeste ja koerte heaolu ja tervise,» rääkis Tallinna ülikooli loodusteaduste tudeng Maarja Tali, kes uurinut läbi viib.