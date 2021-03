JÄRELHÜÜE ⟩ Narkokoer Deily oli suur laste sõber ja armastas peenrast lilli nuusutada

Tellijale

Tänavu jaanuaris 11-aastaseks saanud vene jahispanjel Deily, kelle peamised tööülesanded olid narkootikumide otsimine ja sellealane teavitustöö, veetis oma viimase eluaasta väärikalt pensionipõlve nautides. «Teenistuskoerad ei saa alguses kohe arugi, et teenistus on läbi saanud. Nii ka Deily: tahtis esiti kogu aeg minuga kaasa tööle minna. Kui see arusaamine Deilyni jõudis, siis võttis ta juba asja rahulikumalt, kuid alati ootas, kuna minu tööpäev lõppeb,» meenutas komissar Rimma Soosaar, Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo koerajuht.

Politseiga liitus Deily 2010. aastal. Peale esmast õppeperioodi sooritas ta edukalt atesteerimise ja asus teenistuskoerana tööle 2012. aastal, kuid koera õpingud atesteerimisega ei piirdu - teenistuskoeral on elukestev õpe. «Koolitus on oluline, et säilitada juba omandatud oskusi ning õppida midagi uut juurde. Deily läbis edukalt kõik korralised atesteerimised,» kiitis Soosaar.

Narkootilist ainet otsiva teenistuskoera ülesandeks on reageerida sündmustele, kus on alust arvata, et süüteoga on seotud ka narkootikumid. «Näiteks vaatavad koerad sõiduki läbi, kui on tabatud narkootikumide tarvitamise kahtlusega juht, samuti osalevad planeeritud läbiotsimistel,» kirjeldas Soosaar Deily igapäevaülesannete nimekirja.

Deily kõige edukam tööaasta oli 2015: sellesse aastase jäid tema suurimad avastused. Näiteks leidis ta ühest sõidukist 300 ecstasy tabletti ning ühest garaažist läbiotsimise käigus 180 ecstasy tabletti. Selle eest sai Deily Põhja prefektuuri parima narkokoera tiitli.

Allpool pilt Deilyst 9-kuusena tema karjääri alguses. Ka Deily isa oli narkokoer.

Politseikoerte töö osaks on ka ennetus ja politsei töö tutvustamine. Nii käis Deily koos perenaisega tihti koolides, lasteaedades ja perepäevadel esinemas. Tagasiside Deily etteastumistele oli alati positiivne, ning oli selge, et Deilyle lapsed meeldisid. «Ta ei näidanud kordagi välja vähimatki rahulolematust, isegi siis, kui lapsed ta ümber piirasid ja kõik teda silitasid ning katsusid,» ütles Soosaar.

Deilyle meeldisid ka lilled. «Oli selline «lilleneiu», kes käis lillepeenra juures lilli nuusutamas,» kirjeldas Soosaar.

Samuti nautis Deily iluprotseduure: duši all käimine ning sellele järgnev föönitamine ja kammimine meeldisid talle väga. «Föönitamise ajal lausa viskas ennast pikali ja mõnules,» ütles koera perenaine.

Soosaar kasvatab alates 2017. aastast ka springerspanjel Cherryt (4), kes selle aasta alguses nimetati Põhja prefektuuri parimaks narkokoeraks. Cherryga sai Deily väga hästi läbi. «Kui viisin noorema koeraga läbi kuulekuse koolitust, siis Deily tahtis ka alati osa võtta. Tihti tegingi kuulekuse treeninguid mõlema koeraga korraga. Deily oli sotsiaalne ja rahulik koer, kes meeldis väga ka teistele pereliikmetele,» ütles Soosaar.