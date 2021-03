Kuu aega haiglas olnud koer Ruudi sai kopsaka raviarve

Ruudi on koerake, kelle Eestimaa Loomakaitse Liit päästis eelmise aasta novembris Läänemaalt koerte kolooniast.

Ruudi viidi haiglasse, kuhu ta jäi tervelt kuuks ajaks. Lisaks ravile õppis esialgu kartlik koer seal rihma otsas jalutama ning sotsialiseeruma. «Kuu lõpuks oli Ruudi nii sotsialiseeritud, et ta lubati kliinikus lausa kontori peale chillima koos ühe töötaja koeraga,» kirjutas liit.

Haiglas veedetud kuu läks maksma 3721,36 eurot ning Eestima Loomakaitse Liit kogub annetusi selle tasumiseks. Annetusi on juba laekunud 1642,50 eurot. «Oleme siiralt tänulikud Rannamõisa Petcity kliiniku töötajatele, kes Ruudiga tegelesid ja alla ei andnud. Tänu neile saime Ruudi viia hoiukodusse, sest ilma jalutusrihmas käia oskamata oleks see olnud keeruline,» seisis liidu Facebooki postituses, et nüüd saab Ruudi nautida head elu hoiukodus.