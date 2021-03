PÄEVAKÄPP ⟩ 5 kuud puuris elanud Taylor ootab pikisilmi päästjat

Taylor on 2017. aastal sündinud emane kass, kes sattus Pesaleidjasse esimest korda 2018. aasta maikuus. Pelglik tänaval karastunud must kaunitar ei jäänud pikka aega mitte kellelegi silma, sest armastas peituda küll pesadesse või teiste kasside taha. 2019. aastal leidis Taylor endale armastava kodu… kuid kahjuks mitte igavese.

Taylor tagastati 2020. aasta oktoobris Pesaleidjasse, sest ta ei saanud aasta jooksul inimesega sõbraks. Alates ajast, mil ta tagastati, on ta kahjuks pidanud veetma puuris. Tänaseks on Taylor veetnud puuris koguni viis kuud.

Aga miks Taylor puuris on? Esialgu polnud ta suurest stressist kodu kaotuse tõttu nõus vaat et üldse sööma ning kui sõi, siis kippus kogu aeg toitu välja oksendama. Tänaseks Taylor enam ei oksenda, sest sööb Applawsi krõbinaid ning konserve, need tunduvad ta tundliku seedimisega sobivat. Kuna kassitoas segame kokku annetusena saadud kõikvõimalikke krõbinaid, siis ei saa me Taylorit tuppa lasta, sest seal puuduks kontroll selle üle, mida ta sööb. Seetõttu ongi ta siiani puuris ning ootab, et tuleks keegi, kellel oleks kannatlik meel ning annaks talle aega kohaneda.