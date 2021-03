VIDEO ⟩ Teadlased avastasid teoliigid, kes suudavad endale täiesti uue keha kasvatada

Sellist taasloomise protsessi nimetatakse autotoomiaks ehk eneseköndistuseks. See on nähtus (kaitsekohastumus), kus loom loovutab osa oma kehast. Üldjuhul toimub see siis, kui looma ründab kiskja. Pääsemiseks jätab ta siis maha selle osa, millest kiskja on haaranud, ning kasvatab selle hiljem tagasi. Nüüd on aga teadlased avastanud teoliigid, kes amputeerivad ise oma pea ja kasvatavad sellest uue keha. Uurimistöö tulemusi kajastati hiljuti ajakirjas Current Biology.