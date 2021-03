NÕUANDED ⟩ Kuidas õues koera järelt koristamine lihtsaks harjumuseks muuta?

Ole tagajärgedest teadlik

Koera väljaheite koristamata jätmine rikub linnaruumi üldpilti, aga see mõjutab ka keskkonda ning võib kahjustada isegi sinu või su koera tervist. Väljaanne bechewy.com vahendab, et USA põllumajandusministeeriumi andmetel on väär arvata, et koera väljaheide väetab maapinda – see pigem kahjustab seda. Lisaks levitavad koerte väljaheited baktereid, mis võivad kaasa aidata haiguste tekkele.

Hoia vajalikud vahendid käepärast

Kiire netiotsing näitab, et tänapäeval leiab lemmikloomakauplustest rohkelt tarvikuid, mis teevad koeraomaniku elu lihtsamaks. Ilmselt kõige levinum viis väljaheidete koristamiseks on koguda need kilekotti. Selle jaoks müüakse spetsiaalseid ja mugavalt kasutatavaid väikeseid kilekotte, mille saab hoidja abil näiteks ka koerarihma või enda vöö külge kinnitada.

Müüakse ka biolagunevaid kilekotte ning lõhnatundikel koeraomanikel on võimalik valida ka lõhnastatud variant, näiteks lavendlilõhnaga kilekotike. Kilekott koos väljaheitega tuleb kindlasti prügikasti visata.

Väljaheite maast ülestõstmisel võib abi olla ka hügieenikühvlist, millega saab koera väljaheite täiesti kontaktivabalt maast üles tõsta. Hoia käepärast ka niisked salvrätikud, et käte puhastamine oleks lihtsam.

Keskkonnasäästlike eelistega koeraomanikud võivad koera väljaheite koguda ka paberkotti või ükskõik millise paberi sisse. Väljaanne dogster.com pakub välja võimaluse koguda see WC-paberisse ja tualetipotist alla lasta, kuid see enamasti siiski kõne alla ei tule.

Õpi koera käitumist tundma

Häda tegemisele eelneb koerte puhul iseloomulik käitumine. Õpi seda tundma ning nii ei tule koristamine sinu jaoks ootamatu üllatusena.

Just selline iseloomulik käitumine on abiks näiteks USA-Kanada sotsiaalmeediastaarile Molly Burke'le, kes räägib TikToki videos, kuidas ta pimedana oma juhtkoera Gallopi järelt koristab.

«Ma olen täiesti pime, nii et ma ei näe, kus tema kaka on. Ma saan aru, kui ta hakkab häda tegema – ta ta kõigutab siis ennast edasi-tagasi ja ma tunnen seda, kui ma rihmast hoian –, ja kui ta selle lõpetab, panen ma kilekoti ümber käe, libistan selle üle tema selja saba alla ja hoian seda seal, kuni tunnen midagi sooja,» kirjeldab Burke avameelselt.

Edasijõudnutele: õpeta koer käsu peale häda tegema

See on küll väga aeganõudev lahendus, mida õpetatakse tavaliselt teenistuskoertele, kuid pikas plaanis kindlasti väga kasulik. Seda protsessi demonstreerib TikTokis häbenemata Suurbritanniast pärit Lucy Edwards, kes on samuti pime juhtkoera omanik. Nii on ta eeskujuks ka paljudele nägijaist koeraomanikele.

Teadagi läbivad juhtkoerad põhjaliku väljaõppe pimeda abistamisel, aga paljud ei pruugi teada, et neid võivad õppida ka käsu peale häda tegema, et pime saaks nende järelt koristada. Edawrdsi koer teeb häda käsu peale «kiire-kiire» ning sarnaselt Burke'le libistab Edawrds siis käe mööda koera selga alla, aga kobab seejärel maapinda, et väljaheide üles leida.

Nendelt puudega naistelt eeskuju võttes avaldad kindlasti nii mõnelegi kaaskoeraomanikule muljet.

Allikad:

Dog Poop Disposal: Tips for Properly Cleaning Up After Your Dog