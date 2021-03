PÄEVAKÄPP ⟩ Ka tige Tikker vajab armastust ja kodusoojust

Selline väike nunnu tuldsülgav draakon, lihtsalt paari aastase kassi kehas. Samas on teda vaadates selge, et ta tegelikult sügaval sisimas ei ole kuri. Seda reedab ta pilk. Ja see pilk on üsna kindlalt paaniliselt hirmunud. Tõenäoliselt ei ole ta tänaval ülemäära ilusat elanud ja ei tea, et inimesed on enamasti siiski head. Sülitamine ja sisin on lihtsalt enesekaitseks.

Kui teile väljakutsed meeldivad ja te Tiara koju viite, võib juhtuda, et saate paukuva voodialuse. Või kapitaguse. Sellest, et keegi inimestele lisaks majapidamises elab, saate aimu ainult täituva liivakasti ja tühjeneva toidukausi kaudu. Ajapikku, kui te järjekindlalt selle paukuva voodiga vestlete, jääb ta hääl ilmselt vaiksemaks. Kui julgus on kogutud, tuleb arglik kiisu lõpuks voodi alt välja. Selleks peab tulevane kodu olema üsna kannatlik, aga me Pesaleidja vabatahtlikud on suhteliselt kindlad, et see juhtub. Taolisi edulugusid on nende silmad aastate jooksul näinud lugematu arv kordi.