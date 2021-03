VIDEO ⟩ Eesti karusloomafarmist päästetud tšintšiljad naudivad uutes kodudes head elu

«Karusloomafarm, mille tühjaks ostsime, oli äritegevust lõpetamas ning selle asemel, et viimased loomad hukata ja karusnahaks müüa, veensime karusloomafarmi omanikku, et me ostame kõik loomad välja. Tšintšiljasid nähes saime koheselt aru, et nende eest ei ole karusloomafarmis hoolt kantud – nende kõrvad ja käpad olid hoolitsemata ning kuivasid, paljudel loomadel puudusid mõningad varbad ning üks tšintšilja oli kuidagi jäänud ilma oma käppadest. Iseloomu poolest olid nad kõik äärmiselt arglikud ja antisotsiaalsed, ei osanud joosta, hüpata ega liivavanni võtta,» sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.