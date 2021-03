NUKKER ⟩ Telenägu Heidi Hanso pidi raske südamega vabakasvatusel olevad linnud kinni panema

Heidi Hanso palub mitte muretseda, sest linnud on kõik elus, kuid naine on enda sõnul nad lihtsalt kõiksugu varjualustesse toppinud ja vangi pannud. Naine tunnistab, et ei teinud seda sugugi vabast tahtest. «Ei, mitte vabatahtlikult, sest ma südamest usun vabapidamisse. Isegi nende külmadega valisid mu linnud ise, kus nad on,» kirjutab Hanso Instagrami postituses.

Tänasest jõustus korraldus, mille kohaselt peavad kõik Eestimaa kodulinnud olema päikse ja looduslindude eest peidetud, et vältida linnugripi levikut. «Kanad ja veelinnud peavad olema eraldatud ja selle, kas nad on ikka piisavalt eraldatud või kas ma saan jätkata vee- ja teiste lindude pidamist, otsustab PTA ametnik, kes minu tingimusi tõenäoliselt kontrollima saadetakse,» tõdeb loomaarmastaja.

Heidi sõnul võtab olukord südame alt kõhedaks ja ta teeb endast kõik oleneva, et viirusega võidelda, kuid naine kahtleb, kas sellest piisab. «Mul on kodu, mitte tehas või tootmislindla. Kodus on kõik lipp-lipi-lapp-lapi peal. Igal linnul on süda, hing, iseloom ja vajadus liikuda ja päiksesse vaadata. Muidugi ka ellu jääda,» sõnab taluperenaine.

Naine katsub aga praegusse olukorda suhtuda positiivselt ja selles natukenegi head näha. Naine võtab ette parasiiditõrje ja ehk ka vitamiinikuuri. «Saan panna kokku need linnud, kellelt loodan häid tibusid. Saan lasta maasse imbuda kogu õuelinnukakal ja lasta kasvada voolukaabli vahetuse tõttu õleskaevatud muru,» räägib naine positiivselt.

Heidi ei eita, et tal pisut olukorra pärast ka süda valutab. «Mõned aastad tagasi seakatku hirmus sunniti meidki tollases kodus ENNETAVALT ära tapma oma täiesti terveid põssasid seetõttu, et järsku nad jäävad haigeks ja...surevad ära. Et järsku seetõttu, et minu kodus on siga, nakatub ksukil mingi suur sigala,» meenutab naine kurbi aegu. «Ei, te pole ainsad, kes siin endiselt seost ei näe,» tõdeb naine, et juhtunu jättis tema südamesse jälje.