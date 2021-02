Kasside varjupaiga asutanud saarlased pälvisid «Eestimaa uhkuse» tiitli

Tuula Pennanen armastab väga loomi, ja kui ta märkas, et ümbruskonnas on palju kodutuid kasse, otsustas ta seda mitte niisama pealt vaadata, vaid midagi ette võtta. Nii avas ta 2018. aasta veebruaris Ida-Saaremaal hubase kasside varjupaiga Nurrunurk, kus kassid nüüd paremat elu nautida saavad. «See oli minu suur unistus,» ütles naine «Eestimaa uhkuse» galal.

Nurrunurgas on praegu Tuula Pennaneni sõnul 102 kassi. Oma tegevusaja jooksul on Nurrunurk vastu võetud 450 kassi ning 334 neist on saanud uue kodu. «See on nii suur töö ja nii suur rõõm!» ütles naine liigutatult auhinda vastu võttes.