PÄEVAKÄPP ⟩ Kassikolooniast päästetud kiisutirts Jänes on koduks ammu valmis!

Oi, see armas Jänku on üks vahva nöbininaga tegelane! Iseloomult on Jänku õrn ja tagasihoidlik, kuid inimesed pakuvad talle väga huvi. Meie ei imestaks, kui Jänku varsti kahel käpal kõndima hakkaks ja njäugumise asemel rääkima õpiks. No nii sügavalt puurib Jänku inimeste tegevusse ja mõtleb, mismoodi see inimloom küll funktsioneerib.