PÄEVAKÄPP ⟩ Omaniku raske haiguse järel koduta jäänud Birksu loodab, et leiab veel ühe südamesõbra

Endine kodukiisu on turvakodusse jõudmisest pehmelt öeldes šokis - ta on nii stressis, et ei taha mitte kedagi endale ligi lasta. Ja vabatahtlikud ei pane seda talle üldse pahaks, see on tema kaitserefleks olukorras, mis on tema jaoks niivõrd uudne ja ootamatu. Ta kardab, ta tunneb end üksi ning ta süda on murtud.

Me teame küll, mis juhtub selliste endiste kodukassidega turvakodus. Nad satuvad nii sügavasse stressi, et neil kaob igasugune isu ning nii muutub nende olukord vaid päevadega eluohtlikuks. Tema pisike süda vajab KOHE päästmist, et ta saaks taas tunda, et kuigi tema südamesõpra enam temaga ei ole, on talle siin elus veel üks tõeline sõber ette nähtud.

Väike Birksu vajab hädasti rahulikku päriskodu, kus koduvahetusest taastuda ja taas elust rõõmu tundma hakata. Oodatud on ka hoiukodu pakkumised, sest oluline on, et Birksu saaks taas kodusesse keskkonda ning ei peaks pikalt stressirohkes kassitoas viibima.