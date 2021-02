Üliharuldase kassi leidnud hindu tegi hiirekütiga seoses üllatava otsuse

Indias Madhya Pradeshi osariigis elav hindu Anubhav Singhleidis leidis jaanuari lõpus täiesti juhuslikult puu otsast väga haruldast tõugu kassi. Kassi üks silm on sinist ja teine kuldset värvi, ning tegu on Khao Manee nimelise haruldase kassitõuga, keda on sajandite vältel himustatud näiteks Taimaa kuninglikus perekonnas.