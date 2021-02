PILDID ⟩ Austraallanna turgutab orvuks jäänud kängurupoegi taas elule

Austraallanna Christie Jarrett töötab igapäevaselt kohalikus koolis, kuid on vabal ajal end vabatahtlikuna täielikult pühendanud kängurude päästmisele ja nende eest hoolitsemisele, vahendab Reuters. Praeguseks on ta kokku päästnud juba üle 200 känguru.

Viimati sattus Jarretti hoole alla vareste rünnaku ohvriks langenud Ida hallkänguru poeg, kes oli ühtlasi ka orvuks jäänud. Naine ravib, toidab ja hooldab känguru seni, kuni ta on valmis loodusesse tagasi minema.

Christie Jarrett hoiab süles 7-kuust kängurubeebit. FOTO: JILL GRALOW/REUTERS/Scanpix

See võib aega võtta aasta-poolteist, ja siis jäetakse känguru jaoks lihtsalt aiavärav lahti, et ta saaks ise otsustada, millal on aeg minna. Jarretti sõnul käivad tema kunagised hoolealused aeg-ajalt tal isegi külas.

«Kuigi kängurud on metsloomad, on nad nii inimlikud ja emotsionaalsed, ja see on olnud väga silmiavav kogemus,» ütles Jarrett Reutersile.

Viimane aasta on kängurupäästjate jaoks olnud väga keeruline, sest Austraalia idaosas on olnud põud ja möllanud metsatulekahjud, mis on hävitanud suure osa metsloomade elupaikadest. Riigi andmetel on näiteks Austraalia Uus-Lõuna-Wales'i osariigis kängurude populatsioon vähenenud 25 protsenti, langedes 14 miljonilt 10,5-le.