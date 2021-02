Teadlased tõestasid, et sead oskavad videomänge mängida, ja see võib notsudele tulevikus kasuks tulla

Purdue ülikooli teadlased USAst, Indiana osariigist viisid läbi uuringu , millest selgus, et sead oskavad videomänge mängida, ja üsna edukalt - saada aru, mis digiekraanil toimub ja kärsaga lükates kangi kasutada, et kursorit ekraanil liigutada.

Lastega ja primaatidega sead siiski võistelda ei suutnud, kuna kärsaga on kangi veidi keerulisem liigutada kui pöialdega, aga ekspertide sõnul on tulemus siiski tähelepanuväärne.

Sead mitmes teadusuuringus varemgi tõestanud, et nad on intelligentsed ja suudavad lahendada kognitiivset võimekust nõudvaid keerukaid ülesandeid. On aga üllatav, et nad ei suuda end näiteks peeglist ära tunda ega piltidelt oma liigikaaslasi tuvastada, kuigi mitmed teised farmiloomad seda suudavad.