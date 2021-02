TUBLI TÖÖ ⟩ USA kaelkirjakud õppisid nautima üht väga olulist protseduuri

Kaelkirjakud on loomad, kes võivad tihti käituda tujukalt ja ettearvamatult. USAs Ohio loomaaias elavad kaelkirjakud tõestavad aga, et kui neid hästi õpetada, võivad nad käituda täpselt nagu inimene neilt ootab ja nautida rahulikult isegi kapjade viilimist.

Direktor on loomaaia töötajate üle väga uhke, sest regulaarne kabjahooldus on pikkade jalgadega kaelkirjakute jaoks väga tähtis, ja kuna kaelkirjakud on nüüd nii hästi treenitud, ei pea neid enam selleks protseduuriks uimastama.

Loomaaed jagab kaelkirjakute pediküürist ka videoklippi, kust selgub, et kaelkirjaute õpetamine võttis aega üle nelja aasta ja et neid meelitatakse küpsistega, millega neile väga maiustada meeldib. Kapjade viilimine on väga tähtis just loomaaias elavate kaelkirjakute puhul, kuna nad ei saa loomaaia tingimustes piisavalt liikuda.