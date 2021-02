Haruldane kotkas teeb koos filipiinlannast perenaisega imearmsaid selfisid

Filipiinidelt pärit loomaaednik ja kotkatreener Lohwana Halaq on väga hästi välja õpetanud ühe oma hoolealuse, ahvikotka, kes kannab nime Sinag (5).

Ahvikotkas on üks maailma suuremaid ja haruldasemaid kotkaid. Ahvikotkaid leidub üksnes Filipiinide troopiliste mäestiku-vihmametsade viimastes puutumata saludes, kuid elupaikade vähenemise tõttu on lind suures väljasuremisohus. Samas on haruldane ka linnu paljunemisviis - ta muneb vaid ühe muna iga kahe aasta tagant.

Emane ahvikotkas on veidi üle meetri pikk ja kaalub umbes 7 kilogrammi, isaslind on veidi väiksem. Tiibade siruulatus on ligi kaks meetrit. Linnu kuklal on kaunid, pikad ja pruunid suled, mis moodustavad pulstunud harja. Harja võib ta sõltuvalt tujust üles tõsta, poolpüsti või tihedalt vastu pead hoida. Keskmine eluiga vabas looduses on 30-60 aastat.

Kui muidu on ahvikotkad üsna agressiivse loomuga ja kaitsevad oma territooriumi, siis Sinag istub meeleldi rahulikult oma perenaise kõrval ja teeb temaga koos selfisid.

Sinagi ja perenaise selfi. FOTO: Philippine Eagle Foundation/@phileaglefdn/CATERS NEWS/Scanpix

Armas paar on sõprust nautinud juba neli aastat. Nad kohtusid, kui Sinag oli ühe-aastane, ja nüüdseks on neil nii tugev side, et lind peab Lohwanat oma surrogaatemaks.

Sinag oli fotogeeniline juba pojana. FOTO: Philippine Eagle Foundation/@phileaglefdn/CATERS NEWS/Scanpix

Sinag sündis ja elab Filipiinidel Ahvikotkaste Sihtasutuses, kus töötab ka Lohwana.

Fotogeeniline Sinag ja perenaine. FOTO: Philippine Eagle Foundation/@phileaglefdn/CATERS NEWS/Scanpix

Sihtasutus tegeleb ahvikotkaste päästmise ja ravimisega. Nagu näha allolevast Instagrami videost, läheb seal ka veterinaaride abi üsna tihti vaja, näiteks tuleb vahel tõtata lindudele esmaabi andma või teostada elutähtsaid operatsioone.