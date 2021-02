PÄEVAKÄPP ⟩ Sõbralik Uudo on uut omanikku otsinud poolteist aastat

Uudo on 05.07.2019 Tänassilma külas sündinud sõbralik kassipoiss. Talle meeldivaid paid, otsaesise musid ning omaniku nina vastu enda põse nühkimine. Magamiskoha suhtes on Uudo eriti leppiv - viskab end jala pealt pikali sinna, kuhu satub.

Esimene ja viimane asi igas Uudo päevas on nurruv «mjäu», mida jätkub külluses ka päeva lõikes. Uudo lemmikasi siin maailmas peale kahejalgsete (ja toidu) on tõenäoliselt pappkarbid, mille sees talle päeval magada meeldib.

Iga krõbinakausi täitmine on Uudo jaoks kui sünnipäev, ta vist muud ei teeks päev läbi kui sööks. Öösel meeldib Uudol kahejalgse kõrvale pikali visata, et järgmist hommikut saaks jälle koos nurruga alustada.

Uudo on FIV positiivne kass, kuid see ei sega teda täisväärtuslikku elu elamast.

FIV tähistab lühendit sõnadest Feline Immunodeficiency virus ja see on immuunsust pärssiv haigus. Teoorias tähendab see, et nõrgema immuunsuse tõttu on kass vastuvõtlikum erinevatel viirushaigustele ja nendest ülesaamine võtab kauem aega, kuna organism on nendega võitlemiseks tavapärasest nõrgem.

Pesaleidja