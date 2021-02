VIDEO ⟩ USAs leidsid vihjet kontrollima läinud politseinikud eest külmetava tiigri

Šerifi asetäitjad leidsid tiigri ühe maja juurest Primo tänaval kella 17.41 paiku. pärast seda, kui naabrid teatasid, et nad kuulevad arvatavasti tiigri nuttu, vahendas Express News.

«On ilmselge, et sellise eksootilise looma omamine on iseenesest ohtlik, kuid lisaks sellele on selle looma külmakraadide kätte jätmine väga ebainimlik,» lisas Salazar pühapäeval toimunud pressikonverentsil.