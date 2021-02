Koera loomakaitsjatele «loovutanud» omanike ainus võimalus on kohtusse minna

Koer Pätu pani kodust plehku veidi enne jõule, kuid oma endisest kodust ei leia teda tänini.

Pätu omanikud Jaanus ja Jane, kes elavad Põltsamaal, rääkisid «Kuuuurijas», et Pätu on perekoer, ja kuna pere elab suures talumajas, jooksis koer tavaliselt õues vabalt ringi, kuigi sai alati vajadusel ka tuppa. Ühel päeval pani Pätu aga kodust plehku, mispeale omanikud teda kohe ka otsima asusid. «Taskulambiga vaatasime, hõikasime, aga kuskilt mitte midagi,» rääkis Jaanus saates.

Jaanus proovis koera leida sotsiaalmeedia abil ning saigi teada, et Pätu on jõudnud Tartus varjupaika. Mees võttis varjupaigaga ühendust ja koer lubati talle tagasi anda.

Tagasiandmisel osutus aga takistuseks, et koer on kiibistamata ja vaktsineerimata. Omanik lubas need protseduurid läbi viia ja nende eest tasuda, kuid sellest hoolimata võeti Jaanusega ühendust ka Eestimaa Loomakaitse Liidust. «Küsiti, et kus kohas, mismoodi te looma hoidsite, selline mõnitamine hakkas, ja sa ei jõua vastata, sa oled niigi juba sellest kõigest väsinud,» rääkis Jaanus.

Loomakaitsjad heitsid omanikele ette, et koer oli steriliseerimata, tal polnud lõigatud küüsi, ta oli räpane ega elanud turvalisel tarastatud alal. Omaniku sõnul on Pätu tavaline maakoer, kelle küünte lõikamist ei pea ta vajalikuks. «See on täiesti ajuvaba, mis seal toimub,» pole ta loomakaitseorganisatsiooni tegevusega rahul.

Loomakaitsjatega suhtles ka Jaanuse ema, kes aga vihahoos ütles, et loomakaitsjad võivad koera eest hoopis ise hoolitseda. Selles kogu loo iva peitubki: seda ütlust tõlgendasid loomakaitsjad looma loovutamisena ning nüüd on nende sõnul Pätule juba uus omanik leitud.

Pätu endised omanikud pole sellega rahul ning plaanivad nüüd kohtuteed. Ka politsei sõnul on see olukorra lahendamiseks ainus võimalus.