VASTANDID TÕMBUVAD ⟩ Mossis kassi ja naeratava koera sõprus on tõeliselt südantsoojendav

Kaheaastane mossis kiisu kannab nime Romeo ning ta elab koos oma samojeedi tõugu parima sõbra Casperiga Uus-Meremaal. Nende omanik Rinsa Li on fotograaf ja käib nendega iga päev kahetunnisel jalutuskäigul.

Vastandliku välimuse tõttu tõmbavad karvased sõbrad palju tähelepanu. «Romeo näib mossis, aga tegelikult on ta kõige sõbralikum kass, keda ma tean. Talle meeldib väga süles olla,» ütles Rinsa väljaandele Daily Mail antud intervjuus. Seega on kiisu välimus petlik.

Romeo ja Casper on parimad sõbrad.

Paar on populaarne ka Instagramis, kus neil on juba 66 000 jälgijat. Perenaine lisab piltidele ka üsna humoorikaid pealkirju. Näiteks on alloleva pildi pealkiri selline: «Kui ma hilinen koju üks minut. Casper: «Tere tulemast!» Romeo: «Lubamatu!»»