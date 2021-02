PÄEVAKÄPP ⟩ Lustlik Urr pole ikka veel omanikku leidnud

»Mina olen Urr. Peaaegu nagu muumitrollidest, aga palju kenam. Minu parimateks omadusteks on edevus ja mängulust. Kassitoas olen natuke kakleja, sest ma ei mõista, miks pean kõigi nende hulludega samas ruumis päevast päeva olema. Inimesed on palju lahedamad. Nad annavad süüa ja oi, see meeldib mulle väga! Sellest ka mu nimi, Urr ... sest süües kasvab urin! Mjäu!»

Urr saabus kassituppa 2019. aasta veebruaris Tamsalust, kus ta kinni püüti. Sellest on juba kaks aastat möödas ... ta lootis, et saab lõpuks sooja toa ja parima sõbra, kuid seda pole tulnud tänaseni. See teeb Urri väga kurvaks, sest ta on veel oma parimas eas ja tahaks väga oma kodus ringi joosta, paisid nautida ja süüa parimat konservi!

Iga kord kui uks käib, ta lippab ja vaatab, kas nüüd tuldi teda koju viima?!

Urr on selle kahe aasta jooksul aru saanud, et inimene on sõber ja teeb talle pai, ja ei taha teda enam eriti käpaga lüüa. «Aga ma ei mõista, mis minus veel puudu on? Kas ma olen liiga tavaline?».