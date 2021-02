PÄEVAKÄPP ⟩ Lolo: kas teisel pool ekraani on mu südamesõber?

Väike Lolo on turvakodu tõeline südametemurdja, kes oma läbitungiva pilgu ja täpselt sätitud vöötidega inimestele südamesse puurib. Ta võtab üles vahvad mängud ning noolib agaralt konservi. Seejärel juba vaatleb aknal linde ning testib, millised pesad magamiseks kõige paremad on.

Lolo on vahva ja krapsakas kassipoiss, kes saab hästi läbi ka teiste kassidega, seega oleks meil väga hea meel, kui Lolo leiaks endale päriskodu, kus on juba mõni kass ees. Koos on ju alati lõbusam ning iga vähemalt kahe kassi omanik teab öelda, et kaks kassi on ALATI parem kui üks!