Papagoide suunamudija Shelby näitab, kui kuulekad need linnud tegelikult on

Papagoide seas praegu üks aktiivsemaid suunamudijaid on tõneäoliselt Suurbritanniast pärit papagoi nimega Shelby, kellest tema perenaine postitab peaaegu iga päev videoid Tiktoki. Seal on neil praegu 173,3 tuhat jälgijat. Samuti on Shelbyl oma Instagrami, Facebooki ja YouTube'i konto, kus tema tegemistel hoiavad silma peal tuhanded fännid.