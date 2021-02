KALLIS LÕBU ⟩ Eestis on praegu harukordne võimalus saada sebrade omanikuks

Kommentaariumist selgub, et sebrade hind koos transpordiga on 18 000 eurot .

Sarve talu esindaja Margus Metsalu sõnul on sebrade müügi põhjus see, et Tšehhis pandi kinni üks eraloomaaed. Sealtkaudu jõudsid sebrad Leetu, kus nad nüüdseks juba üle aasta paiknevad. «See koht Leedus, kus loomad praegu paiknevad, on meie partnerettevõte,» selgitas Metsalu.