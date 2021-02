PÄEVAKÄPP ⟩ Väikene Ester loodab, et ka temale leidub oma koduke

Nääpsuke Ester elas mitu aastat Sillamäe tänavatel sõdurkassina, võideldes oma eksitentsi eest ning püüdes üle kavaldada kõiki neid asjaolusid, mis halastamatu teerullina võivad kodutu looma elu iga hetk puruks muljuda. Need, kes Esterit tunnevad, teavad et ta on erakordselt arukas ja kaval kass. Läks kaua enne, kui Ester hakkas usaldama üht inimest, kes teda toitis ja aidata soovis. Sellel isikul lubas kiisutüdruk ennast ka paitada, otsis tema seltsi ja nühkis vastu sääri. Koostöös toitjaga püüti kassike kinni ja viidi turvakodu hoole alla.