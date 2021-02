Aravetel hooletusse jäänud hobuste juhtum leidis lahenduse

«Esimene kaebus Aravetel vabapidamisel hobuste kohta tuli meile jaanuari keskel. Nimelt olla hobused seal tihti söömata ja joomata. Varjualune selline, et neljast hobusest kahel on vaid võimalus sinna varjuda. Joogivesi olevat enamasti otsas ning heina viivat tihti inimesed, kel hobustest lihtsalt kahju,» kirjutati postituses.

Hobuste omanik käivat loomade juures mõni kord nädalas, kuid kindlasti pole see piisav, et loomi ülal pidada. Külmaga vajab hobune puhast heina ja joogivett vähemalt kord päevas, kuid parem oleks kaks korda päevas.

Nii hoidsid hobustel silma peal ümberkaudsed inimesed, kes andsid hiljuti loomakaitsajtele taas teada, et hobused on ilma veeta. Seepeale palusid loomakaitsjad abi Aravete päästekomandolt, kes lahkelt aitas ning hobuseid jootma tõttas.

Eestimaa Loomakaitse Liidu esindaja Kristi Metsa ütles Lemmikule lugu kommenteerides, et praeguseks on omanik valmis koostööks ning olukord leidnud lahenduse. Kaks hobust lähevad aasta lõpuni liidu hoole alla ja teised kaks on läinud eelmistele omanikele tagasi.

«Inimene soovib asja parandada, aga tal on lihtsalt olnud keerulised ajad. Me anname talle nii-öelda teise võimaluse, et kui ta suudab aasta lõpuks leida neile mingi hea koha, siis on tal võimalus need hobused meile koht ette näidates tagasi saada,» ütles Metsa.​