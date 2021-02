Kaamerasalvestis paljastab, milline Tallinna loomaaia asukas on lumest kohe eriti pöördes

Allolevas videos nähtav «lumehull» on euroopa naarits, meie maailmajao ohustatuimaid pisikiskjaid. Tallinna loomaaias on selle liigi paljundamise ja taasasustamisega tegeldud juba mitukümmend aastat ning tänaseks elab liigikaitse uuringute keskuse naaritsakompleksis aastaringselt ligi sada naaritsat. Külastajatele on see ala küll suletud, kuid tänu kaamerasalvestisele saame ka meie osa selle öise eluviisiga loomakese tegemistest.