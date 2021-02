PILDID JA VIDEO ⟩ Igav juba ei hakka! Vaata, millega sisustavad Eesti politseikoerad oma töist argipäeva

Eesti politseikoera argipäev on töine – patrullida tuleb nii linnatänavatel kui ka piiri ääres. Vahel saab aga tähistada ka pidulikumaid sündmusi. Koeri tutvustab politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Viktoria Korpan.

Ida prefektuuri Facebooki lehele üles laaditud video annab väikse ülevaate sellest, kuidas teenistuskoer Keiko ja tema juht Erika idapiiril patrullivad.

Keiko on kelmikas koer, kes oskab teha palju trikke, kuid tal on ühtlasi väga terav nina. Tänu sellele on leitud mitu korda narkootikume ja end politsei eest varjavaid inimesi.

Keiko on isane Belgia lambakoer, kes tuli Eestisse Soomest. Erika kirjeldab Keikot kui väga aktiivset koera, kellele meeldib tähelepanu. Nad on koos töötanud juba üle seitsme aasta ning nende teeninduspiirkond ulatub Narva-Jõesuust Mustajõeni.

Eesti politseikoerte tegemisi kajastava Instagrami konto vahendusel saaame ka näha, kuidas neljajalgne kolleeg Clyde teraselt piiril silma peal hoiab.

Clyde on Eestis sündinud 2,5-aastane Saksa lambakoer, kes valvab piiri Ida prefektuuris koerajuhi Vadimi juhendamisel. Clyde'i põhiülesanne on Vadimiga rohelisel piiril patrullimine ja jäljeajamine. Jäljeajamist hakkas Vadim Clyde'ile õpetama siis, kui kutsikas oli alles kolmekuune. Siis pani ta tähele, et see tuleb Clyde'il eriti hästi välja.

Kodus on Clyde'il seltsiks veel kaks koera, labrador ja Vene spanjel. Seega ei hakka tal ka puhkehetkedel kunagi igav – teiste pereliikmetega saab nii mängida kui ka trenni teha.

Lõuna prefektuuri kolleegid Vedur ja Rikky käisid seevastu Tartu linnatänavatel korda hoidmas.

Vedur on Belgia lambakoer, kes saab märtsis juba 5-aastaseks. Vedur toodi Eestisse Soomest 2016. aasta mais ja ta töötab koos Lõuna prefektuuri koerjuhi Alekseiga. Ta on otsingu suunitlusega patrullkoer. Vedur on leidnud mitu kadunud inimest ja päästnud seeläbi pea paarkümmend elu. 2018. aastal sai Vedur aasta käpa tiitli.

Rikky on 2,5-aastane energiline Belgia lambakoer. Ta tuli Eestisse Sloveeniast 2018. aasta sügisel koos vennaga, kes töötab praegu Põhja prefektuuris. Rikky töötab koerajuhi Aleksandriga Lõuna prefektuuris.

Sügisel sai Rikkyst täieõiguslik teenistuskoer, mis tähendab, et ta on edukalt läbinud koertekooli ja sooritanud kõik eksamid.

Ka Rikky suunitlus on inimeste otsimine. Tänu oma teravale ninale on ta leidnud ja päästnud mitu inimest, viimati tegi ta seda jaanuaris. Nende saavutuste eest on Rikkyt ja tema juhti pärjatud ka Lõuna prefektuuri tiitliga «Tubli tegu».

Tubli Rapla piirkonna korrakaitsja Olli Lääne prefektuurist tähistas aga hiljuti pidulikku sündmust, nimelt oma 9. sünnipäeva. Koerajuht Margitilt sai Olli kingiks uue mänguasja – tirimismäng on tema lemmik.

Politseikoer Olli tähistas 9. sünnipäeva. FOTO: Reelika Riimand/erakogu

Belgia lambakoer Olli on praegu PPA üks staažikamaid koeri. Olli sündis Soomes ja tuli Eestisse kahe kuu vanuse kutsikana. Olli on olnud eluaeg Rapla politseijaoskonna patrullkoer, kes ajab jälge ja peab vajadusel korrarikkujaid kinni.

Vaatamata vanusele on Olli väga elujõuline ja armastab väga tööd. Peale selle jätkub tal energiat ka mängimiseks. Koerajuht Margiti sõnul ongi Olli jaoks parim preemia ja meelelahutus mängimine. Näiteks meeldib talle väga mänguasju hammustada ja tirida.