PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib bandiidi välimusega, kuid hella hingega Sir Pehmo

Kui Sir Pehmo turvakodu hoole alla jõudis, siis meenutas ta pigem Ameerika vanaegsetest filmidest tuntud bandiiti. Selline, kes tupiktänavas kaabu viltu pea oma vastaseid pingsalt jälgib, endal selja taga koondatud suur gäng, kes teda jumala asemikuks peab. Kuid öeldakse ju, et eeldada ei tasu! Turvakodus selgus, et Sir Gängsterist on asi väga kaugel ning tegemist on hoopis Sir Pehmoga!