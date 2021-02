KAS SINA SAAD AIDATA? ⟩ Koer Graf vajab peagi lohutust

Graf on 4 aastane härra ja on seega enda parimas aastais isane hunditüüpi koer. Koer on vaktsineeritud ja kastreeritud.

Ta on õpetatud ja üldiselt on ta igati tubli, tore ja sõbralik poiss - oskab jalutada rihmas, on harjunud lastega, armastab kammimist ja autoga sõitu. Koer on elanud küll õues, kuid kuuti ta ei tunnista - eelistab olla kuuris või esikus.



Koerahärra elab koos oma perenaisega Vormsil, kuid on nõus kolima ka mandrile. Kõige olulisem on leida kodu, kes on valmis pakkuma koerale lohutust ja mõnusat elu kuni tema elupäevade lõpuni.