Loomaarst vastab: kas sõnniku söömine võib olla koera halva hingeõhu põhjus?

Lemmiku toimetusele saabus lugeja küsimus: «Kunagi küsisin loomatargalt, kas see on okei, kui kutsikas sööb hobusesõnnikut, too ütles, et siis hakkab tal hingeõhk haisema. Tol hetkel oli kutsikas veel noor ja ei haisenud, edaspidi püüdsin sõnnikusöömist ära hoida, aga nüüd, viiekuuselt, on armsa kutsu hingeõhk veidi lämmatav küll, kuigi hoiame tallist ja karjamaalt eemale. Kas saab midagi ette võtta, et algusaegade teadmatuse tagajärge heaks pöörata?».