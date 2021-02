PILT ⟩ Pime koer inspireeris omanikku looma isevärki leiutist

Kanadast pärit koeraomenik Chad Lalande pani tähele, et tema pimedal pomeranianil Siennal on kodus raske ringi liikuda.

Ta on läbi katsetanud kuus prototüüpi, küsinud abi Facebooki gruppidest ning usub, et on lõpuks leidnud sobiliku lahenduse. Ta selitab: «Ma tahtsin Siennat aidata, sest ma nägin, et ta jookseb seinale ota ega leia ukseavasid üles.»