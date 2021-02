PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodus ootab päriskodu Bronto - mõmmikkasside kuningas!

Kui Bronto turvakodusse jõudis, siis võttis ta vabatahtlikel ikka pea hetkeks ringlema... Õhku jäi väheks, silmad hakkasid värelema ja tekkis minestuse tunne. Vabatahtlike sõnul oli see sarnane olukord nagu siis, kui Harry Potteris dementorid tulevad. Ehk et sa ei pruugi veel teadagi, et Bronto on lähedal, aga sa juba tunned seda! Õnneks on nad õppinud, kuidas Bronto läheduses käituda... Muidugi mitte kuigi edukalt. Piisab korra kassipoisile silma vaatamisest ja jälle on nad tema lummuses!