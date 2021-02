HEAD GEENID ⟩ Victoria Beckham võib uhke olla: tema nime kandvast veisest sai maailmameister!

Poshspice on Limousin'i tõugu lihaveise vasikas ning ta on nüüd maailma kõige kallimalt müüdud oma tõu esindaja, purustades eelmise rekordhinna pea kahekordselt. Eelmine rekordiomanik oli Glenrock Illusion , kes müüdi 2014. aastal 131 250 naela eest.

Poshspice oli oksjonil osalenute seas väga populaarne tänu oma geneetilisele pagasile, mis peaks tagama, et tema liha on tavapärasest pehmem ja rasvakiht õhem.

Lihaveis sündis siirdatud embrüost 2019. aasta novembris. Teda on tituleeritud juba sündinud rekordipüstitajaks, kuna tema ema on tõuaretusvõistlustel väga edukas olnud.

Daily Maili andmetel on Poshspice teadaolevalt Inglismaa kõige kallimalt müüdud lehm ja kõige kallimalt müüdud oma tõu esindaja Euroopas.

Tõneäoliselt saab Poshspice'ist veel paljude edukate lehmade esivanem, sest oksjonil said tema uuteks omanikeks tõuaretajad.

«Me poleks osanud sellist summat uneski näha. Meil on väga hea meel,» ütles veise eelmine omanik Christine Williams Daily Mailile, ning lisas, et veis on väga hea iseloomuga.