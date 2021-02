Portugalis kogutakse raha lemmikloomast metsseale, keda ähvardab perest lahutamine

Portugalis Montalegre'is, Vila Realis elav perekond on juba mõnda aega pidanud lemmikloomana metssiga, kellega käiakse jalutamas ja võetakse ette muid ühiseid toredaid tegevusi, vahendas Portugal Resident.

Nüüd ähvardab aga pere ja metssiga lahutamine, sest hiljuti jäi pere politseile vahele sellega, et neil puudub looma omamiseks vastav litsents, mis maksab umbes 600 eurot.

Litsentsi puudumise eest tegid võimuesindajad perele 190 euro suuruse trahvi, kui tabasid pere rihma otsa pandud metsseaga tänaval ringi jalutamas.

Alaska nimelise metssea omanikud rääkisid hiljuti ka telekanalile TVI, et kahjuks on nad nii vaesed, et neil puudub raha nii trahvi tasumiseks kui ka litsentsi soetamiseks. Nüüd kardab pere, et neid ootab eest veelgi suurem karistus loomale kodu pakkumise eest ajal, mil paljud loomad lihtsalt hüljatakse või koheldakse neid halvasti.

Ei läinud aga kaua, kui pärast televisioonis näidatud uudisklippi loodi Facebooki leht «Ajudar a Javali Alaska» («Aita metssiga Alaskat» - eesti keeles.), et koguda kokku vajaminev summa, mis aitaks perel trahvi ja litsentsi kulusid katta.

«Tänan kõiki, kes tahavad meid väga aidata. Maailmas on ikka veel häid inimesi,» ütles Alaska omanik Michael Baltelhas.

Perekond on kindel, et nende ülesanne on teha kõik selleks, et Alaskat ei peaks metsa tagasi saatma, kus ta oleks jahimeestele väga kerge saak.

«Alaska sureb vanadusse,» ütles Baltelhas ja rõhutas, et tegemist on pere poolt palavalt armastatud lemmikloomaga.