PÄEVAKÄPP ⟩ «Kõrbekass» German ootab pikisilmi päriskoju minekut

German jõudis turvakodu hoole alla Sillamäelt ning kuigi ta on endine tänavakass, siis võiks Germani vabalt segamini ajada mõne kuulsa kassitõuga. Kõrged jalad, kiitsakas keha, kolmnurkne nägu ja suured kõrvad - no sellist kassi tänaval tihti ei kohta! Turvakodus sai kiiresti selgeks, et Germani välimus annab talle ka väga head sportlikud oskused. Germanist ja tema vennast Hermanist said kiiresti turvakodu juhtivad jõud, kes igat tagaajamismängu ja pallikeste veeretamist alustasid... Kõrvik võib ju olümpiaks valmistuda, aga need sportlikud vennad on oma füüsiliste omaduste poolest kõvad konkurendid kuldmedalile!

Ei tea, kas German on toodud Kreekast või ongi meil Sillamäel kasvamas oma isiklik kõrbekasside koloonia, kuid seda me teame, et see kassipoiss on erilisest erilisem. Ilmselt on tal lihtsalt väga modellilikud geenid ning tema saledaid kehajooni kadestavad kõik turvakodu volüümikamad isendid.

Turvakodu vahva hurmur käib agaralt paikursustel ning kuigi ta veel paikursuste lõpudiplomit pole kätte saanud, on see vaid aja küsimus, millal temagi paituste lõksu langeb. Uudishimu inimeste tegemiste vastu on Germani suurim nõrkus ning küll see uudishimu teeb oma töö.