PILDID ⟩ Bristoli loomaaed esitles üliharuldast aiebeebit

Loomaaednikud arvavad, et aiebeebi sündis juba kaks kuud tagasi, kuid alles hiljuti sai kogu maailm talle esimest korda pilgu peale heita, sest ta oli ema juures peidus.

Aiebeebi sugu pole teada, aga hinnanguliselt on ta 30 sentimeetrit pikk ja kaalub 400 grammi.

Aied on öise eluviisiga ja kasutavad saagi puu koore seest kättesaamiseks oma käpa pikalt väljaulatuvat keskmist sõrme.

Aiebeebi sünd oli väga eriline sünmdus, sest liik on suures väljasuremisohus.

Vabas looduses leidub aiesid Madagaskaril, kuid põllumajandusliku tegevuse tõttu on nende arvukus seal kiiresti vähenenud. Paiguti usutakse ka, et aied on halva õnne sümbolid, mistõttu neid ka kütitakse.