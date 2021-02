VIDEO JA PILDID ⟩ Keenia looduskaitsjad päästsid üleujututatud ja krokodillidest kubisevale saarele lõksu jäänud haruldase kaelkirjaku

Julge päästetöö on järjekorras juba kolmas mittetulundusühingu Save Giraffes, kohaliku kogukonna liikmete ja muude organisatsioonide poolt läbi viidud operatsioon, mille jooksul loodetakse päästa päästa kokku üheksa kaelkirjakut, kes jäid saarele lõksu pärast tugevate vihmasadude algust, vahendas Daily Mail.

Hiljutise missiooniga aidati mandrile ohustatud Rothschildi kaelkirjak nimega Lbarnoti. Kaelkirjak toodi üle massiivsest terasest ja tühjadest paakidest tehtud lodjaga.

Keenias päästeti ohustatud kaelkirjak üleujutuste käest. FOTO: SWNS / Scanpix

Kõik päästetud kalekirjakud on viidud mööda jõge Roku konservatooriumisse.

Kui meeskond avas lodja välisukse, asus päästetud Lbarnoti kiiresti teele, et leida ülejäänud kaks detsembris päästetud kaelkirjakut Asiwa ja Pasaka. Nüüdseks on kõik kolm taas kokku saanud.

Märkimisväärse päästetöö korraldas Kenya Wildlife Service (KWS), kes ühendas jõud USA-s asuva mittetulundusühinguga Save Giraffes Now ja Northern Rangelands Trustiga

(NRT). Lisaks tehti massiivse looma transportimisel koostööd kohaliku kogukonna liikmetega.

«On hea meel, et kolmik on turvaliselt ohutusse viidud, kuid me ei puhka enne, kui ka ülejäänud kuus kaelkirjakut on turvaliselt Rukosse viidud,» ütles mittetulundusliku Save Giraffes Now president David O'Connor.

Piirkonda on kimbutanud tugev vihm, mis suurendas poolsaarega ümbritsetud Baringo järve veetaset.

Kuid kõrgeneva jõe tõttu on maaosa, mis ühendab saart mandriga, täielikult vee alla.

Kuigi kaelkirjak kõndis eritellimusel valmistatud teraspraamile vabatahtlikult ja istus lodjas rahulikult, pidi ta saarele maha jätma oma noore vasika Noelle, kes sündis eelmise aasta detsembris.

Nüüd kavatsevad päästjad minna noore kaelkirjaku järele.

Kaelkirjak Lbarnoti pääses üleujutusest oma teiste seltsiliste juurde. FOTO: SWNS / Scanpix

«Me peame need päästetööd võimalikult kiiresti lõpetama,» ütles Save Giraffes Now asutaja ja tegevjuht Susan Myers.

«Oleme tänulikud, et Noelle on terve, kuid peame tema eest hoolitsema, kuni ta on piisavalt suur, et saame ta ohutusse paika viia,» lisas Myers.

Algselt toodi kaelkirjakud poolsaarele tagasi 2011. aastal, lootuses, et eraldatud asukoht pakub varju salaküttimise eest ja suurendab nende populatsiooni nende kodumaal Lääne-Keenias.

Rothschildi ehk Nuubia kaelkirjak, mis on põhjapoolse kaelkirjaku kriitiliselt ohustatud alamliik, rändas kunagi kogu Lääne-Keenias, Rifti orus ja Ugandas.

Praegu on neid Aafrikasse jäänud allles vähem kui 3000, Keenias on ainult umbes 800 Nuubia kaelkirjakut.