HEA TEADA ⟩ 14 vähetuntud fakti siili kohta

Siin on 14 fakti siilide kohta, mida sa võib-olla varem ei teadnud.

1. Siilid oskavad nurruda. Kuigi siilid on suhteliselt vaiksed, võivad nad aeg-ajalt teha armsat nurrumise sarnast häält. Nad võivad ka röhitseda.

2. Siili okkad ei tee haiget, kui sa oma lemmiklooma eest hoolitsed. Kuid beebiokkad on tavaliselt teravamad kui täiskasvanud siili okkad.

3. Kuigi nad näevad sarnased välja, on siili okkad teistsugused kui okassigade omad.

4. Ühel siilil on 5000 kuni 7000 okast. Okkad langevad aasta pärast välja ja asenduvad uutega.

6. Siilid ei näe väga hästi, kuid neil on hea lõhnataju ja kuulmine.

8. Siile on 17 liiki. USA-s on kõige populaarsemaks kodusiiliks Aafrika kääbussiil.

9. Mitmes USA osariigis on siili omamine ebaseduslik. Omandiõigus on reguleeritud Arizonas, New Jersey‘s ja Oregonis.