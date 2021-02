PILDID JA VIDEO ⟩ Maaliv koer teenib oma teostega tuhandeid eurosid

Kanadas elav andeka pintslitõmbega koer nimega Hunter alustas maalimisega 2017. aasta märtsis. Talle õpetasid seda tema omanikud Kenny Au ja tema abikaasa Denise Lo , kes on siiani väga vaimustuses sellest, kui omanäolisi teoseid suudab nende neljajalgne sõber luua.

Hunteri maale müüvad tema omanikud Etsy veebipoes. Oma unikaalse loominguga on koer omanikele sisse toonud juba üle 13 000 naela . Kokku on müüdud 288 maali, iga teos maksab 46,91 naela .

Hunteri maalid on abstraktsed ja ta maalib nii, et hoiab pintslit hammaste vahel ja tõmbab sellega lõuendile jooni. Iga maali tagaküljele kirjutab Hunter oma käpajäljega alla. Iga maalimis-sessioon võtab aega 10-15 minutit.

Kui alguses õpetati Hunterile maalimist lihtsalt meelelahutuslikul eesmärgil, siis hiljem tuli välja, et ta on selles ka tõeliselt andekas. «Me näeme, et olenevalt tujust oskab ta teha erisuguseid pintslitõmbeid. Samuti oskab ta erinevate pintslitega teha erisuguseid tõmbeid ja reguleerida seda, kui tugevasti ta nende peale vajutab,» räägivad Hunteri omanikud.