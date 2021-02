PÄEVAKÄPP ⟩ Imekauni kasukaga Härmatis otsib südamesoojendajat

Härmatis on väga pika ja koheva kasukaga kassipreili, kes võtab oma iluga lausa hingetuks. Hetkel on ta veel ehmunud, kuid turvakodu vabatahtlikud on kindlad, et varsti sulab ka Härmatise kaitsekilp ja ta julgeb oma südame avada! Talle sobib hästi rahulik kodu, kus ta saab omas tempos harjuda ja taas paisid nautima hakata.