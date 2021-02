ÜLEVAADE ⟩ Põhja-Tallinna koeraomanikud koristavad koerte järelt tublilt, mustamäelased on pigem lohakad

Mustamäe piirkonna inspektorite sõnul valmistavad aga koeraomanikud, kes oma lemmikute järelt väljaheiteid ei korista, suurt muret. «Sütiste, Parditiigi ja Lepistiku pargid on muutunud koerte väljaheidete miiniväljadeks. Sattusin tööle tulle peale pildile, kus koeraomanik auravale hunnikule jalaga lund peale lükkas. Kui praegusel lumisel perioodil saab sel viisil jäljed peita, siis esimese sulaga on kogu reaalsus nähtav ja see on varasemate kevadesulade järgsete kogemuste põhjal päris kole vaatepilt,» ütles mupo Mustamäe piirkonna peainspektor Pilvi Mets.