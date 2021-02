Milli on seesama koer, kellest kirjutasime eelmisel nädalal ja kelle vabatahtlik päästis tema omaniku juurest, kuna too ei kandnud koera eest piisavalt hoolt – vabatahtliku sõnul oli koer alatoidetud ja elas kuuris väga kehvades tingimustes. Selle tulemusena on Millil tekkinud tervisemure, mille tõttu ta peab sööma püstises asendis. Selleks vajas ta spetsiaalset söögitooli.