Kohutavates tingimustes elanud pärdiku omanikud: me armastasime teda väga

Ehe näide sellest on primaat, kes aasta alguses Hollandi eksootiliste loomade varjupaika jõudis. Loomakese seisund on kohutav. Tema luud ei ole normaalselt arenenud, saba on nekroosi tõttu lühemaks lõigatud. Pärdiku liikumine on äärmiselt vaevaline ja tal on ka tasakaaluprobleemid. Võib vaid ette kujutada, millist valu tema luud ja liigesed talle põhjustavad. Primaadi küüned on uskumatult pikad.