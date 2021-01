PÄEVAKÄPP ⟩ "Ära tee mulle haiget" on palju läbielanud Vladi deviis

Küll aga on see just sulle, hea inimene, suurepäraseks võimaluseks tõestada talle, et inimesed on ilusad ja head! Konserv siin ja maius seal, rahulik keskkond uue elu avastamiseks ja ajapikku saavad teist sõbrad. Üsna kindlalt võib väita, et tegu on Harjumaa poisiga, kes pärit Jõelähtmelt, aga see ei sea piire ta tulevase elukoha osas.