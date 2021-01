PÄEVAKÄPP ⟩ Krutskeid täis vennad tahaksid koos uude koju

Nad on vahvad ja noored 4-kuused poiskesed, kes küll tuduvad, mängivad kahekesi koos nagu maailma parimad sõbrad ikka, aga Polkadot on palju julgem ja uudishimulikum. Mõlemad vennad armastavad mänguhiirtega lustida ja hääästi mõnusalt käpad ristis leboasendis kiisupesadel põõnata.

Vennakeste elu on olnud küll lühike, aga juba on nad koos palju kogenud - alles kuu aega tagasi elasid nad koos ema ja õega veel Türi tänavatel, kolisid seejärel Viljandi varjupaika ning kui keegi neid enda omadeks ei tunnistanud, võtsid sammud pealinna poole, et terve pere maailma parimad kodud leiaks.